В июле в Башкирии цены на новые автомобили выросли на 12%

Башкирия заняла седьмое место среди регионов страны по росту средней цены на новые автомобили в июле — их стоимость выросла на 12,2%, до 2,1 млн руб., сообщает пресс-служба сервиса Авто.ру.

Первое место в рейтинге заняла Тюменская область (цены выросли на 35,9%, до 3,3 млн руб.), второе — Ставропольский край (+25,9%, до 4,7 млн руб.), третье — Тульская область (+20,9%, до 2,6 млн руб.). В Пермском крае, напротив, стоимость новых автомобилей упала на 36,1% до 2,4 млн руб. — это самый низкий показатель среди регионов.

«Ранее, с мая этого года, новые автомобили продолжали дорожать, в то время как средняя цена подержанных оставалась стабильной»,— прокомментировал руководитель группы исследований и клиентской аналитики Авто.ру Алексей Муханов.

Майя Иванова

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