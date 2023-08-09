На челябинских пляжах установили видеонаблюдение

Компания «Ростелеком» оборудовала камерами видеонаблюдения с широким углом обзора шесть муниципальных пляжей Челябинска – Городской, Новороссийский, Смолинский, Спортивный, Чуриловский, Шершневский, а также платный пляж «Белый парус».

Как сообщают в пресс-службе компании, данные с камер обрабатываются и передаются в систему единой дежурно-диспетчерской службы областного центра, что позволяет оперативно реагировать на происшествия, следить за соблюдением правил отдыха на воде, выявлять нарушения, обеспечивая таким образом общественный порядок, сохранность городского имущества и личных вещей горожан.

«Для исключения слепых зон мы установили четырехмагистральные камеры панорамного типа с несколькими сенсорами и горизонтальным углом обзора от 100 градусов. Такие устройства позволяют видеть на мониторе изображение берега и зоны заплыва полностью, - комментирует директор челябинского филиала “Ростелекома” Евгений Макагонов. – Камеры отправляют видеопоток в облачное хранилище дата-центра “Ростелекома”. Передача информации происходит через мобильный интернет. Данные хранятся на нашем сервере в течение пяти суток, при этом доступ к архиву имеет только заказчик услуги».