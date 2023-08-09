Реальная зарплата в Челябинской области в январе-мае выросла на 8,5%

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Челябинской области за первые пять месяцев этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 14,6% и составила 54,5 тыс. руб. Реальная зарплата, учитывающая индекс потребительских цен, увеличилась на 8,5%, сообщает Челябинскстат.

Уровень среднемесячной начисленной зарплаты значительно превысил среднеобластной в таких отраслях, как научно-техническая деятельность (на 35,8%), деятельность в области информации и связи (на 34,2%), финансовая и страховая деятельность (на 31,8%).

Существенно ниже среднеобластного значения показатель в сферах «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (-44%), «предоставление прочих видов услуг» (-34,7%), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (-33,4%).