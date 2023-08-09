Аграрии Ставропольского края приступили к уборке сахарной свеклы

В Ставропольском крае сельхозпредприятия приступили к сбору сахарной свеклы, сообщает пресс-служба минсельхоза региона. Отмечается, что эта культура занимает второе место по значимости для агропромышленного комплекса Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

«Производством сахарной свеклы в крае занимается более 30 хозяйств на территории пяти округов, которые в текущем году посеяли порядка 34 тыс. га. Значительные площади также отведены в Изобильненском и Кочубеевском округах – более 8 тыс. га»,— цитирует пресс-служба первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Елену Тамбовцеву.

Первые 0,780 тыс. т корнеплодов собрали в Новоалександровском округе. Урожайность составила 492,5 ц/га.

Выращенная в Ставропольском крае сахарная свекла перерабатывается на единственном местном сахарном заводе АО «Ставропольсахар» в Изобильненском округе. С момента начала уборки сюда уже поступило 2,5 тыс. т сырья. Из них 1,5 тыс. т уже переработаны.

«Специалисты отмечают, что дигестия (сахаристость) корнеплодов в настоящее время составляет 15,3%, что выше уровня 2022 года»,— отметили в пресс-службе минсельхоза региона.

Анастасия Назарова