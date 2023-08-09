Глава СК поручил разобраться с ремонтом дороги из Кузнечихи в Нижний Новгород

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству нижегородского ведомства проверить жалобу жителей деревни Кузнечиха на состояние дороги, связывающей поселок с Нижним Новгородом. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В своем обращении к господину Бастрыкину жители заявили, что единственная дорога построена более 30 лет назад и находится в аварийном состоянии. «Граждане неоднократно обращались в администрацию с просьбой провести капитальный ремонт дорожного полотна. Им также стало известно, что средства на данные цели выделялись в 2021 году, однако фактически работы проведены не были», — говорится в сообщении.

Руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину поручено доложить о результатах проверки и принятом по ее итогам решении.

Владимир Зубарев