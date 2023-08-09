Житель Ростова осужден на два года колонии за контрабанду сигарет из ЛНР и ДНР

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил ростовчанина Григория Барсегян к двум годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. руб. за контрабанду табачной продукции из ДНР и ЛНР на территорию Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона.

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По данным оперативников, Григорий Барсегян, используя свои связи организовал канал связи, по которому немаркированные сигареты привозили и продавали в Ростовской области. В ходе обыска на складе у задержанного было найдено 343 тыс. пачек сигарет без акцизных марок. Стоимость изъятой продукции оценивается в 49 млн руб.

В отношении Григория Барсегяна было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Суд признал вину подсудимого. Сторона защиты попыталась оспорить приговор в вышестоящей инстанции. Ростовский областной суд поддержал решение Пролетарского районного суда Ростова.

Анастасия Назарова