«Мой дом»: ОТЭКО запустила жилищную программу для сотрудников в Тамани

Компания «ОТЭКО» – оператор морских терминалов в порту Тамань – запустила пилотный проект корпоративной жилищной программы «Мой дом» для работников ключевых профессий на производстве. Компания предоставит сотрудникам беспроцентный займ в размере 15% от общей стоимости жилья для первоначального ипотечного взноса, а также компенсирует проценты по ипотеке

Компания «ОТЭКО» объявила старт корпоративной жилищной программы «Мой дом» для привлечения сотрудников на ключевые инженерные и линейные должности. Это, например, машинисты путевых машин, электромонтёры контактной сети, слесари механосборочных работ и другие профессии. В качестве пилотных подразделений ОТЭКО для реализации программы были выбраны департамент железнодорожного транспорта и департамент технического обслуживания, ремонта и развития.

В соответствии с условиями программы, ОТЭКО выдаёт сотруднику беспроцентный займ в размере до 15% стоимости приобретаемого жилья. Это позволит внести первоначальный ипотечный взнос и оформить покупку квартиры или дома. Через 5 лет с даты получения корпоративного займа, в случае если сотрудник продолжает трудиться в ОТЭКО, займ считается погашенным. Также компания будет компенсировать сотруднику проценты по полученному ипотечному кредиту.

«Социальная политика ОТЭКО – это не только про улучшение условий труда, но и про создание комфортных условий для жизни. Пилотная версия программы «Мой дом» распространяется на сотрудников ключевых специальностей, которые составляют основу производственной деятельности компании. Однако уже через 3 месяца мы подведём первые итоги и планируем расширить программу на другие специальности и подразделения в Тамани», – подчеркнула директор департамента организационного проектирования, мотивации и аналитики Мария Матренинская.

Помимо жилищной программы для сотрудников в Тамани, ОТЭКО в 2023 году запустила программу «Комфортный порт», которая направлена на улучшение условий труда и повышение общей производственной безопасности на предприятиях. Вместе с тем, компания предоставляет круглосуточную страховку от несчастных случаев сотрудникам, занимающим производственные должности. С марта 2023 года работает корпоративная скорая помощь, которая может оперативно доставить пациента в медицинские учреждения ближайших населённых пунктов.

В рамках расширения социальной политики ОТЭКО увеличила размер кешбэка на путёвки в детские лагеря для семей сотрудников. Теперь работники могут вернуть до 50% (до 35 тысяч рублей) стоимости путёвки в любой детский лагерь, санаторий-профилакторий, базу отдыха, спортивную или языковую школу на территории России.

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