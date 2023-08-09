В Вятском открылась выставка «Лики стаообрядчества»

В историко-культурном комплексе «Вятское» в Ярославской области 8 августа открылась выставка «Лики старообрядчества», на которой представлены работы фотографов из Москвы, Барнаула, Бийска и Горного Алтая. Об этом сообщает департамент культуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка "Лики старообрядчества"

Фото: ИКК «Вятское» Выставка "Лики старообрядчества"

Фото: ИКК «Вятское»

До революции Вятское было одним из центров старообрядчества Ярославской губернии, сейчас действующий храм конфессии расположен в соседнем Елохине. Выставка посвящена рассказам о жизни приходов и отдельных людей, о церковной службе и таинствах в образах, стихах и картинах природы.

Фотокартины прошли тщательный отбор, чтобы попасть на выставку: из десятка тысяч работ были выбраны 38 фотографий, которые представляют наибольшую художественную ценность.

Также представлены стихи руководителя проекта Александра Холмогорова и образцы традиционной одежды староверов Алтая. Выставка продлится до 22 октября этого года.

Милана Бурова