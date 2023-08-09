Восстановить снабжение астраханских заправок обещают к концу августа

Перебои с поставками бензина на 22 заправки ПАО «Газпром» в Астраханской области связаны с плановым ежегодным ремонтом мощностей Астраханского газоперерабатывающего комплекса. Такую версию на брифинге в региональном министерстве промышленности, торговли и энергетики озвучил глава ведомства Илья Волынский.

Министр заверил, что правительство области держит ситуацию на контроле, а 118 других заправок региона обеспечены топливом.

Господин Волынский отметил, что на газоперерабатывающем комплексе заканчивают ремонт, в скором времени планируют приступить к пуско-наладочным работам. К концу августа, утверждает чиновник, снабжение заправок восстановится в полном объеме.

«Дефицит не окажет существенного влияния на общую доступность топлива для населения. При этом „Газпром“ продолжит в плановом режиме заправку спецтехники, включая автомобили скорой помощи, пожарных машин», — заверил министр.

Дарья Васенина

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