В Рассказово Тамбовской области открыли парк за 160 млн рублей

Глава Тамбовской области Максим Егоров накануне открыл в райцентре Рассказово парк «Дунайчик», построенный за счет гранта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Пресс-служба правительства Тамбовской области

По ее данным, стоимость проекта превысила 160 млн руб., из которых 70% — средства федерального бюджета, 2% —областного. Проект реновации городского сада в 50-тысячном городе Рассказово в «парк семейного отдыха» выиграл грант на всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году.

Парк, как сообщили в облправительстве, разделен на несколько тематических зон, где есть детский игровой комплекс, спортивные тренажеры, веревочный парк, скалодром, качели и карусели. Центральным объектом городского парка является культурно-досуговый центр, где на первом этаже центра расположены комнаты для занятий по интересам, компьютерный клуб и лекторий, на втором —методические кабинеты, а на крыше организованы — смотровая площадка и летнее кафе.

Господин Егоров заверил, что «пространство было организовано с учетом мнения рассказовцев»: «Жители города наверняка оценят удобство и функциональность нового места отдыха»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте