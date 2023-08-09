Включение здания мэрии Уфы в реестр памятников культуры признано необоснованным

Здание мэрии Уфы получило отрицательное заключение госэкспертизы на включение в реестр памятников культуры, следует из документа, опубликованного на официальном портале республики для обещственного обсуждения проектов нормативно-правовых актов.

По мнению эксперта Дима Абдулгужина, выявленный объект культурного наследия «Горсовет» (в здании располагаются администрация города и городской совет) был построен в 1959 году по типовому проекту средней школы на 920 мест. «Объект историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью не обладает»,— резюмирует эксперт.

Здание администрации Уфы было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории республики, приказом Башкультнаследия от 7 апреля 2017 года.

Майя Иванова

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