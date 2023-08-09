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Нижегородский губернатор еще не решился на участие в теледебатах

Публичные теледебаты кандидатов в губернаторы Нижегородской области начнутся 14 августа, сообщили «Ъ-Приволжье» в областном правительстве. Для проведения дебатов зарезервировано эфирное время у местных телекомпаний ННТВ, «Волга» и «Волга-24», а также ВГТРК и нескольких радиостанций.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Баллотирующийся на второй срок полномочий губернатор Глеб Никитин окончательного решения по поводу своего участия в дебатах пока не принял.

Как писал «Ъ-Приволжье», на кресло губернатора официально претендуют пять человек. Кроме выдвинутого «Единой Россией» Глеба Никитина областная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов Владислава Егорова (КПРФ), Владислава Атмахова (ЛДПР), Александра Быкова («Партия пенсионеров») и Илью Померанцева ( «Гражданская сила»). Выбору губернатора пройдут 8-10 сентября.

Иван Сергеев

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