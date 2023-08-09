НефАЗ нарастил продажи автобусов в июле в 2,4 раза

Продажи автобусов НефАЗ по итогам июля составили 124 единицы, что в 2,4 раза больше, чем за год до этого. Исследование провели специалисты аналитического агентства «Автостат инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

НефАЗ занял третье место среди марок автобусов на российском рынке. Возглавляет рейтинг ПАЗ с 479 единицами. Второе место занял Yutong (257 единиц).

Самой популярной моделью оказался «ПАЗ Vector Next» с результатом в 187 единиц. В топ-3 также вошли «Вектор Некст» и ПАЗ-3206.

В РФ в целом продажи новых автобусов в июле составили 1,1 тыс. единиц, что на 22% больше, чем годом ранее.

"Ъ-Казань"