Никогда такого не было, и вот опять

Узорные косы гонщика «Формулы-1», цветные волосы бойца смешанных боевых искусств, стрижка каре теннисиста — «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, какие прически предпочитают спортсмены.
Прошли времена безумных окрашиваний Денниса Родмана и повсеместных выбритых узоров среди футболистов: сегодня спортсмены все чаще предпочитают классику. Хотя есть и те, что продолжают создавать тренды, например на розовый цвет и длинные волосы.
Шон О`Мэлли
За последние несколько лет боец смешанных боевых искусств Шон О`Мэлли в какие только цвета не красился: красный, зеленый, сиреневый с голубым и радужный. Еще в апреле его платиновые завитки (от природы спортсмен темно-русый) были желтыми, а сегодня он ходит с розовым цветом. Яркие окрашивания — часть его образа. На всех боях О`Мэлли заплетает волосы в брейды — вид афрокосичек.
Льюис Хэмилтон
Гонщики «Формулы-1» в большинстве своем носят классические короткие стрижки, но Хэмилтон — исключение. Еще восемь лет назад он носил платиновый блонд, а последние несколько лет выступает с заплетенными в косички и собранными наверх волосами. Если приглядеться, то косы располагаются нередко так, что образуют на коже узоры — квадраты, лучи, зигзаги.
Джуд Беллингем
Английский футболист, полузащитник испанского клуба «Реал Мадрид» вроде бы и носит типичную короткую стрижку, но линия пары сантиметров волос вдоль лба и висков подбрита, поэтому прическа смотрится графично и эффектно. Чем не идея для классики?
Нефтали Сото
Фото: @n.soto99
Пуэрто-риканский бейсболист Нефтали Сото несколько лет назад стал периодически краситься в блонд. Со смуглой кожей и черными бровями такое окрашивание выглядит контрастно и заметно.
Эрлинг Холанн
Не многие футболисты носят такие длинные волосы, как у нападающего национальной сборной Норвегии Эрлинга Холанна. На матчах спортсмен обычно завязывает свои светло-русые от природы волосы в пучок или хвост, но в обычной жизни часто носит распущенными — и смотрится это очень эффектно.
Джервонта Дэвис
Прически американского боксера Джервонты Дэвис, известного также как Танк, достойны внимания даже в TikTok. Каждый его выход на ринг — это сложносочиненные косички, заплетенные в узоры.
Антуан Гризманн
Нападающий и полузащитник клуба «Атлетико Мадрид» полгода ходит с ярко-розовыми волосами. В интервью разным изданиям он сказал, что красит волосы давно, но такой радикальный цвет ему помогли выбрать члены семьи, проголосовав за розовый — из-за перевеса большинства девочек.
Самуэль Чуквуезе
Нигерийский футболист, вингер итальянского клуба «Милан» носит довольно длинные дреды, кончики которых обесцвечены. Такой акцент сразу делает образ необычным и более заметным на поле.
Стефанос Циципас
Длинные волосы среди теннисистов — тоже не самый распространенный тренд. У греческого теннисиста Стефаноса Циципаса от природы вьющиеся волосы, а в такой длине до плеч они представлены во всей красе. Вопрос — удобно ли так играть?
Александр Головин
Российский футболист и полузащитник французского клуба «Монако» последние пару лет носит актуальное контрастное окрашивание с осветленными концами. С «летящей челкой» такое блондирование с отросшими темными корнями смотрится ярко и интересно даже на коротких волосах.