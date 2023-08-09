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Площадку у стадиона «Солидарность Самара Арена» залило канализационными стоками

Сильный излив канализационных стоков произошел рядом со стадионом «Солидарность Самара Арена». Его причиной стал технологический отказ на канализационном коллекторе диаметром 400 мм. Об этом сообщает «РКС-Самара».

Фото: «РКС-Самара»

«Больше двух часов ушло на то, чтобы очистить колодец от стоков и от мусора, который забил линию: на свет извлекли упавшую внутрь чугунную крышку, куски полиэтиленовых труб, обрывки сигнальной ленты, мотки тряпок и влажных салфеток»,— говорится в сообщении.

Выяснилось, что участок линии значится на балансе ресурсной организации. Однако из-за срочной необходимости ликвидации технологического отказа проблему решили сотрудники «РКС-Самара».

Ранее в Самаре был поврежден водопровод в районе новой транспортной развязки. Это произошло возле пересечения ул. Советской Армии и ул. Ново- Садовая.

Георгий Портнов

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