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Прокуратура потребовала предотвратить загрязнение городского озера в Пятигорске

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила загрязнение озера Новопятигорского. В водоем сливались неочищенные стоки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

«Установлено превышение пределов допустимых нормативов концентрации в воде вредных веществ ввиду наличия неочищенных сточных вод»,— сообщает ведомство.

В рамках реагирования прокуратура региона внесла представление главе города Пятигорска о необходимости устранения нарушений. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Анастасия Назарова

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