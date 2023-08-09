Прокуратура потребовала предотвратить загрязнение городского озера в Пятигорске

Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура выявила загрязнение озера Новопятигорского. В водоем сливались неочищенные стоки, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

«Установлено превышение пределов допустимых нормативов концентрации в воде вредных веществ ввиду наличия неочищенных сточных вод»,— сообщает ведомство.

В рамках реагирования прокуратура региона внесла представление главе города Пятигорска о необходимости устранения нарушений. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Анастасия Назарова