В ФК «Сочи» перешел защитник юниорской сборной Нигерии Агбалака

Нигерийский футболист Соломон Агбалака перешел в футбольный клуб «Сочи» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

19-летний игрок ранее выступал в чемпионате Нигерии за «Брод Сити». Новичок «Сочи» будет играть в команде под 15-м номером. Детали соглашения не сообщаются.

После трех матчей в РПЛ «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице. Следующий матч «барсы» сыграют 9 августа на выезде с «Оренбургом» в рамках Кубка России.

Евгений Леонтьев

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