«Сорбент» поставит в Нижегородскую область противогазы на сумму 49,9 млн рублей

Конкурс на поставку детских противогазов, объявленный ГКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области», выиграло пермское АО «Сорбент». Об этом сообщает «Ъ-Приволжье» со ссылкой на данные портала госзакупок.

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Подрядчик должен поставить 6,8 тыс. защитных средств на общую сумму 49,9 млн руб. Финансирование закупки осуществляет бюджет Нижегородской области. Противогазы должны быть поставлены на склады до 1 декабря 2023 года.

АО «Сорбент» позиционирует себя крупнейшим российским разработчиком и производителем средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) для работников промышленных предприятий, гражданской обороны и эвакуации при пожарах, а также активированных углей, коагулянтов, систем подготовки и очистки воды. Компания выпускает свою продукцию под брендами UNIX, ДОТ, ДОТпро, МАГ, ГДЗК, «Родник» и другими. «Сорбент» контролируется структурами, близкими к владельцу ГК «Нефтехимпром» Владимиру Матыцину. С 2018 года производство работает под брендом «Зелинский групп».

Выручка акционерного общества в прошлом году составила 5,6 млрд руб. (в 2021-м — 3,5 млрд руб.), чистая прибыль — 1,4 млрд руб. (годом ранее 322,8 млн руб.).