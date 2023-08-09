Благоустройство озера в уфимском парке «Волна» обойдется в 2,29 млн рублей

Администрация Ленинского района Уфы по итогам конкурса заключила контракт на благоустройство малого озера в парке «Волна» с индивидуальным предпринимателем Наилей Майоровой, сообщается на сайте госзакупок. Единственная участница конкурса предложила исполнить контракт начальной ценой 2,39 млн руб. за 2,29 млн руб. (дисконт — 4,18%). Работы профинансирует бюджет города.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в мае этого года администрация уже заключила контракт с Наилей Майоровой на благоустройство территории вокруг малого озера на 18,9 млн руб. Подрядчик должен до 30 сентября уложить тротуарную плитку, круговую дорожку и площадку из террасной доски.

Ранее на благоустройство озера выделялись около 30 млн руб. ООО «Уфастрой» должно было до 1 ноября 2020 года очистить и углубить водоем, а рядом обустроить смотровую площадку, релакс-зону и фонтан с подсветкой.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте