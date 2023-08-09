В Ростовской области начат выпуск молоди осетра в реку Дон

В рамках компенсационных мероприятий до 11 августа в реку Дон будет выпущено 2 млн мальков осетра. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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На первом мероприятии, прошедшем 8 августа, присутствовали первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров, представители Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Азово-Донского филиала ФГБУ «Главрыбвод», ФКУ «Ространсмодернизация», АО «Стройтрансгаз».

«Ежегодно в естественные водоемы области – реку Дон, Цимлянское водохранилище и Манычский каскад – выпускается молодь рыб. С 2019 по 2022 год было выпущено 71,3 млн штук молоди рыб – таких, как сазан, рыбец, толстолобик, белый амур, осетровые виды»,— цитирует пресс-служба слова первого заместителя губернатора региона Виктора Гончарова.

По информации замгубернатора, в этом году в рамках искусственного воспроизводства ресурсов было выпущено более 4 млн молоди рыб.

Воспроизводство биоресурсов осуществляется в рамках госзадания федеральными воспроизводственными предприятиями, рыбоводческие предприятия также осуществляют выпуск молоди за собственный счет. Кроме того, мальков в водоемы региона выпускают коммерческие предприятия для компенсации ущерба, причиненного при проведении каких-либо работ.

Анастасия Назарова