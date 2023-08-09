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Зауральцам будут платить по 5 тыс. рублей за сведения о загрязнителях дорог

Жителям Курганской области планируют платить вознаграждение за сообщения о тех, кто загрязняет автомобильные дороги. Размер выплаты составит 5 тыс. руб. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, чтобы получить вознаграждение «за содействие в выявлении фактов загрязнения» автодорог регионального или межмуниципального значения необходимо направить заявление в ГКУ «Курганавтодор», приложив к нему фотографии или видео, которые подтверждают факт нарушения. Заявление рассматривается в течении 10 дней. Получить выплату можно не более одного раза по одному факту загрязнения.

В отношении пользователей, выбросивших мусор на трассе, будет возбуждено административное дело.

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