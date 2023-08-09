«Юничел» начал производить тактические ботинки

Обувная фабрика «Юничел» запустила производство тактических ботинок – специальной обуви, выполненной из гидрофобной водонепроницаемой кожи, которая, как отмечает производитель, «не боится грязи и химических веществ». Первая партия уже появилась в продаже в количестве 5 тыс. пар, сообщают в компании.

Основным преимуществом новых берцев производитель называет высокотехнологичный подклад – мембрану, обеспечивающую повышенную паро-, водонепроницаемость, защиту от холода. В «Юничеле» добавляют, что специальный конструктив модели также делает ее пригодной для эксплуатации в экстремальных условиях.

Производитель отмечает, что от тактической обуви других производителей, представленных на рынке, продукцию «Юничела» отличают более низкие цены – от 7,5 тыс. до 9 тыс. руб.

Фабрика планирует производить модель в двух вариантах: «осень-зима» и «весна-лето».