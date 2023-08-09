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Убившего знакомого в автомастерской жителя Удмуртии приговорили к колонии

В столице Удмуртии перед судом предстал 43-летний местный житель, которого признали виновным в убийстве ( ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, в мае в автомастерской на территории Первомайского района мужчина совестно с коллегами употреблял алкоголь. Он отправился в магазин за спиртным, где познакомился с 49-летним мужчиной.

Однако позднее между ними произошла ссора. Конфликт привел к тому, что мужчина несколько раз ударил нового знакомого монтировкой по голове, в результате чего тот скончался.

Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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