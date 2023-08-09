В Омской области создадут НПЦ по разработке комплектующих для беспилотников

Омская область войдет в нацпроект по созданию научно-производственного центра беспилотных авиасистем. Сообщает правительство региона.

Представители команды из Омска занимались разработкой проекта научно-производственного центра (НПЦ). На его базе будет проходить подготовка специалистов беспилотных авиационных систем (БАС).

«Согласно проекту, научно-производственный центр будет располагаться на площадке технопарка „Иртыш“ со специализацией по разработке электронных компонентов и ретрансляторов, а также бортовых систем мониторинга и контроля БАС.», — рассказал начальник управления научно-технического развития областного минпрома Ольга Косач.

Презентация национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем запланирована на 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что регион будет специализироваться на производстве тяжелых беспилотников, которые смогут доставлять массивный груз.

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Александр Киселев