В Свердловской области 12-летних девочек будут прививать от ВПЧ, вызывающего рак

В Свердловской области будут бесплатно прививать девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ). Прививка снижает риск развития рака шейки матки в будущем. Согласно приказу регионального Минздрава, двукратную вакцинацию будут делать 12-летним девочкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ставить будут вакцину «Гардасил». Первую дозу должны будут поставить не до 22 сентября, вторую — не позднее 22 марта 2024 года. Как рассказали в региональном Минздраве, закуплено 9 тыс. доз вакцины на сумму 75 млн руб. Вакцина закупается ежегодно.

«В Свердловской области принято решение о выделении средств на вакцинацию девочек 12 лет за счет средств областного бюджета. Решение принято на заседании иммунологической комиссии в связи с тем, что к 14 годам формируется иммунитет и при плановом осмотре у гинеколога можно увидеть результат, сработала ли вакцина — отсутствие или наличие гинекологических заболеваний вызванных вирусом папилломы человека»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в министерстве.

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