На обоснование изменения границ Уфимского лесничества направят до 34 млн рублей

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы на конкурсе 30 августа выберет подрядчика выполнения работ по подготовке обосновывающих материалов по изменению границ Уфимского городского лесничества, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 34,9 млн руб., он будет оплачен из бюджета города.

Работы необходимо провести до июня 2024 года в два этапа (первый — до конца текущего года, второй — до конца мая 2024 года). У Уфимского городского лесничества будет изъят 21 участок земли общей площадью 1,28 тыс. га для строительства объектов. Самые крупные участки предназначены для комплексной жилой застройки «Южных ворот» (площадью 626,52 га) и «Восточного выезда» в районе деревни Елкибаево (197,8 га), а также строительства дороги Восточный обход по территории Зауфимья (146,5 га). Для застройки общественно-жилой зоны на территории, ограниченной улицами Глинки, Камаринской, проспекта Содружества, Восточного выезда в Елкибаево потребуется 48,9 га, для строительства дороги, соединяющей микрорайоны Яркий, Цветы Башкирии и Демское шоссе — 29,97 га, дороги до городского кладбища №10 в Орджоникидзевском районе — 18,35 га. Для строительства Республиканского математического лицея – интерната на 350 ученических и 250 спальных мест выделят 7,2 га, строительства нового республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе — 1,5 га.

Подрядчик должен провести анализ сведений о границах города, подготовить карту (схему) лесов, содержащую описание местоположения изменяемых границ земель, текстовое и графическое описание со сведениями о необходимости изменения границ лесов, а также обоснование их площади и местоположения.

Майя Иванова

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