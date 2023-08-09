«Казанский стрелок» будет отбывать пожизненный срок в «Черном дельфине»

«Казанский стрелок» Ильназ Галявиев будет отбывать свой пожизненный срок в колонии общего режима «Черный дельфин». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Данная колония особого режима является самой большой в России. Официально она называется ИК-6 УФСИН.

В настоящее время в «Черном дельфине», в частности, отбывают срок лидеры татарстанской ОПГ «Хади Такташ» Радик Галиакберов и Ринат Фархутдинов, а также Виталий Веревкин, который в 2016 году убил четырех человек в Чистополе, Шавкат Миндияров, совершивший тройное убийство из-за игровой приставки и др.

"Ъ-Казань"