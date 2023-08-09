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В Самарской области мужчина атаковал с мачете инспектора ГИБДД при задержании

Житель Жигулевска 1985 года рождения стал фигурантом уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

«По версии следствия, 26 июля 2023 года подозреваемый в лесном массиве вблизи кафе в Ставропольском районе при задержании сотрудниками ГИБДД за ранее совершенное преступление набросился на одного из них и попытался ударить имеющимся при себе мачете»,— говорится в сообщении.

В итоге сотрудники ГИБДД пресекли действия подозреваемого. В настоящее время суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее в Самаре на проезжей части автомобиль провалился под асфальт.

Георгий Портнов

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