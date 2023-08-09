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20 районов Удмуртии завершили приемку школ к новому учебному году

В Удмуртии 20 муниципальных образований завершили прием образовательных учреждений к учебному году, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. В числе завершивших работы районов оказались Алнашский, Балезинский, Вавожский, Воткинский, Глазовский, Шарканский, Якшур-Бодьинский и другие.

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Оставшиеся муниципальные образования должны закончить приемку до середины августа. Всего в этом году проверки пройдут в 1188 образовательных организаций, из которых 94% приняты.

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