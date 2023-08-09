В казанском медуниверситете с нового учебного года усилят военную подготовку студентов

В Казанском государственном медуниверситете с начала нового учебного года решили усилить военную подготовку студентов. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой ректора вуза Алексей Созинов.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В частности, планируется ввести разделы по военно-полевой хирургии, военно-полевой терапии и политравме в преподавание клинических дисциплин для бакалавриата и специалитета, разделы по военной гигиене, токсикологии и радиологии — в преподавание гигиенических дисциплин. Кроме того, на фармацевтических дисциплинах планируется изучение, в частности, военных фармаций.
Также разделы военной медицины будут введены в программы ординатуры. Это произойдет в зависимости от специальности.