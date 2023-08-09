Объемы погрузки на железнодорожном транспорте выросли в Прикамье на 40%

В июле 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае составила 4 млн тонн, что на 40,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

За семь месяцев 2023 года в Прикамье погружено 23,6 млн тонн, что на 4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Лидером стали строительные грузы — объемы их погрузки выросли в полтора раза. На 19,6% выросли объемы погрузки лома черных металлов, на 4,9% — химических и минеральных удобрений. При этом на 7,2% снизилась погрузка промышленного сырья, на 2,3% — химикатов и соды.

В целом на Свердловской железной дороге в июле 2023 года погрузка составила 12,3 млн тонн, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.