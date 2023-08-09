Начата проверка после провала асфальта в Самаре

Очевидцы сообщили в интернете о провалившемся асфальте на пересечении ул. Металлистов и пр. Юных пионеров в Самаре. В связи с этим прокуратура Кировского района выехала на место, и информация подтвердилась, сообщает надзорное ведомство.

Фото: Прокуратура Кировского района Самары

«Установлено, что обрушение асфальтового слоя произошло вследствие износа канализационного коллектора»,— говорится в сообщении.

После этого надзорное ведомство начало проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Контрольный орган намерен оценить работу ответственных лиц и при необходимости принять соответствующие меры.

Георгий Портнов