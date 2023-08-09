«В такой ситуации предлагаю покупать акции экспортеров»

7 августа курс доллара впервые с 25 марта 2022 года поднялся выше 97 руб./$, следует из данных Московской биржи. Курс евро составил 106,62 руб./€, а юаня — 13,47 руб./CNY. Аналитики связывают ослабление рубля с повышенным спросом на валюту в условиях ее недостаточного притока. О причинах роста движения курсов недружественных валют, а также о выгодных инструментах для инвестиций в этот период «Ъ-Кубань» рассказал бизнесмен и инвестор, основатель сервиса помощи в финансовых инвестициях «Афинанс.рф» Левон Акопов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Левон Акопов

Фото: предоставлено автором Левон Акопов

Фото: предоставлено автором

«Природа роста курса доллара имеет под собой несколько причин, основной из которых я бы назвал снижение показателей внешнеторгового баланса (сокращения экспорта). Ослабление рубля увеличивает инфляцию. По оценке ЦБ, 10% падения курса добавляет инфляции 0,5–0,6%.

Как обычно в такой ситуации предлагаю использовать проверенный мною по многим кризисам прием — покупать акции экспортеров. В качестве примера, за 10 лет акции компании НОВАТЭК показали около 498% полной доходности (с учетом дивидендов) или 19,583% в год. При этом, средневзвешенный курс доллара за этот же период вырос только на 35% или на 3,5% в год.

Основные расходы данных компаний в рублях, в то время как выручка поступает в валюте. В моменты девальвации нашей валюты это дает существенный прирост дохода. При этом желательно внимательно выбрать инструмент для инвестиций, так как некоторые наши экспортеры на волне геополитического кризиса уже увеличили свою прибыль. Стоимость их акций на текущий момент превысила значения 22 февраля 2022 года.

На мой взгляд акции “Русала”, ГМК “Норникель” и “Лукойла” еще не в полной мере отыграли в своей стоимости текущую девальвацию и можно рассчитывать на их рост в ближайшие полгода — год. Считаю, что в дальнейшем нас ждет укрепление рубля в районе 85 рублей за доллар, но вполне допускаю уход и в зону 100 рублей за доллар».

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