ФСБ предостерегло жительницу Башкирии от финансирования терроризма

Управление ФСБ по Башкирии объявило официальное предостережение 58-летней жительнице Аургазинского района, собиравшейся перечислить деньги участнику запрещенной террористической организации.

Сотрудники ведомства в рамках оперативно-разыскных мероприятий установили, что ранее женщина высказывала соответствующее намерение. Ее предупредили об ответственности за финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

«В целях недопущения совершения преступления указанное лицо предупреждено УФСБ о привлечении к уголовной ответственности в случае продолжения указанных действий»,— говорится в пресс-релизе.

Наталья Балыкова

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