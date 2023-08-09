Владислав Бутин переизбран председателем совета директоров ЮАИЗ

Совет директоров Южно-Уральского арматурно-изоляторного завода переизбрал председателем Владислав Бутина. Решение опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакса». За переизбрание господина Бутина проголосовали пять членов совета единогласно.

ЮАИЗ специализируется на производстве изоляторов из закаленного стекла, фарфоровых изоляторов и линейной арматуры для воздушных линий электропередачи и распределительных устройств станций и подстанций. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за прошлый год составила 7,5 млрд руб., чистая прибыль – 312,9 млн руб.