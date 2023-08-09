Прокуратура Нижнекамска начала проверку после гибели подростка на Каме

В Нижнекамске прокуратура проводит проверку по факту гибели 12-летнего подростка на Каме. Об этом говорится в сообщении МВД по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Инцидент произошел вчера днем в 2 км от базы отдыха «Вишневый Сад». Мальчик приехал на берег реки с одноклассниками и решил искупаться. Место происшествия при этом не было оборудовано для купания.

На место ЧП выезжал и. о. прокурора Нижнекамска Руслан Минибаев. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также даст правовую оценку работе органов местного самоуправления в части обеспечения безопасности людей на водных объектах. По результатам проверки ведомство решит вопрос о мерах реагирования.

"Ъ-Казань"