Сразу в трех реках Красноярского края зафиксировано загрязнение золотодобытчиками

В Красноярском крае специалисты Минэкологии зафиксировали загрязнение в реке Большой Тюхтет. Участок находится в 45 км от населенного пункта Верхний Кужебар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

На данном участке работает золотодобывающая компания ЗАО ЗК «Северная». Среди выявленных нарушений - перелив сточных вод из отстойника в реку. В настоящее время с места загрязнения были отобраны пробы воды.

Помимо этого нарушения установлены еще в двух районах. В Курагинском районе на реке Каспа (работы ведет ООО «Голд Инвест») и Ермаковском районе (работает АС «Ойна») на реке Амыл.

В Ермаковском районе организация работает с нарушениями лицензионных требований. Машины компании пересекают реку вброд, что влияет на экосистему водоема и загрязняет его. Также не оборудован проезд через реку у ООО «Андреевское-2», а ремонтная зона расположена в водоохраной зоне реки Золотая. Кроме того, в рабочем поселке предприятия жидкие бытовые отходы с хозяйственных построек стекают на почву.

Информация о загрязнении направлена в Красноярскую природоохранную прокуратуру для принятия мер реагирования.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту загрязнения реки Барнаулка. В реке были обнаружены следы нефтепродуктов от проспекта Социалистического до площади Баварина.

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Александр Киселев