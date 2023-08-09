На Алтае безработный вырастил на придомовом участке 444 куста конопли

Полицейские Алтайского края задержали 42-летнего жителя Тальменского района, который выращивал на придомовом участке коноплю. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков) и ст. 231 УК РФ (культивировании растений, содержащих наркотические вещества), рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным ведомства, на приусадебном участке подозреваемого полицейские обнаружили 444 куста конопли, каждый из которых превышал 2,5 м в высоту. Растения были изъяты сотрудниками полиции. В холодильнике, принадлежащем подозреваемому, стражи порядка нашли 108 г марихуаны.

В полиции рассказали, что задержанный не имеет постоянного места работы, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков.

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Илья Николаев