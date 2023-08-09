Новосибирский аффинажный завод взыскал с магаданских компаний 174 млн рублей

Арбитражный суд Магаданской области взыскал солидарно в пользу Новосибирского аффинажного завода (НАЗ) задолженность с магаданских добывающих компаний: ООО «Хасынская горная компания», его совладельца Марии Зерновой и ООО «Северо-Восток». Общая сумма составила 174 млн руб.: задолженность по договору займа, проценты за пользование суммой займа, авансовые платежи по договорам лизинга, часть оплаченных лизинговых платежей и штраф по соглашению об инвестировании между компаниями.

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В материалах дела указано, что компании, объединили имущество, денежные средства и иные ресурсы на базе совместного предприятия ООО «ХГК» для деятельности по разведке. По соглашению, НАЗ, в частности, обязался обеспечить заключение договоров лизинга и исполнение обязательств по ним на оборудование. Мария Зерновая «гарантировала, что результатом разведочной деятельности, будет подтверждение запасов драгоценных металлов в объеме не менее 0,3 гр на куб метр по всем месторождениям. Объем добычи на месторождениях должен был достигать: 100 кг золота в химической чистоте в 2022 году и 120 кг золота в химической чистоте в 2025 году», сообщается на сайте суда. При этом при отрицательных результатах разведки Мария Зернова и ООО «Северо-Восток» обязались полностью вернуть все инвестиции и выкупить доли в совместном предприятии, указано в деле.

НАЗ заявил, что ряд условий соглашения партнерами не был выполнен, в частности, работы на двух участках месторождений в 2021 году вовсе не проводились. Предприятие сообщило о расторжении с декабря 2021 года соглашения об инвестировании. Ответчики заявили, что НАЗ действует недобросовестно, поскольку не предоставил полного финансирования деятельности совместного предприятия. «Существенным обстоятельством, препятствующим своевременному исполнению обязательств по составлению отчета и передаче его в уполномоченный орган, по утверждению ответчиков, явилась остановка финансирования со стороны АО «НАЗ»», сообщается в деле. Однако суд эти доводы не принял.

О приобретении НАЗом 50% в Хасынской горной компании, владеющей лицензиями на добычу в Магаданской области, стало известно весной 2021 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», еще 50% – у Марии Зерновой. Новосибирский завод для решения проблемы нехватки сырья рассчитывал к середине 2022 года начать самостоятельно добывать россыпное золото. Тогда сообщалось, что инвестиции со стороны НАЗа в геологоразведку и разработку месторождений составят около 370 млн руб.

АО «Новосибирский аффинажный завод» — одно из 11 российских предприятий, имеющих лицензию на аффинаж драгметаллов. Ранее сообщалось, что его производственная мощность составляет: по золоту — 150 тонн в год, по серебру — 400 тонн в год, по палладию и платине — 10 и 5 тонн в год соответственно.

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Оксана Павлова