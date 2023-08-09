Уголовное дело по факту разрушения резервуара «Башнефти» направлено в суд

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя Белорецкой нефтебазы ООО «Башнефть-розница» (входит в АНК «Башнефть») 44-летнего Ильи Адакина и 45-летнего мастера ООО «Уралком» Альберта Загитова. Они обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и крупный ущерб (ч. 1 ст. 217 УК РФ), сообщили пресс-службы прокуратуры Башкирии и СКР по республике.

1 июня 2022 года около 14.30 ч. на территории Белорецкой нефтебазы произошло возгорание топливного хранилища, в результате которого пострадали несколько человек. В тот день сотрудники ООО «Уралком» проводили плановую зачистку вертикального стального резервуара для хранения бензина. Илья Адакин в нарушение должностных инструкций и требований законодательства о промышленной безопасности не выполнил весь комплекс подготовительных мероприятий к проведению зачистки резервуара. Так, не были установлены заглушки на трубопровод между резервуаров, не проведены замеры уровня загазованности в месте проведения зачистных работ и внутри резервуара.

Мастер «Уралкома», зная об этом, допустил троих подчиненных к выполнению работ и подключил переносное электрооборудование к электросетям, что привело к воспламенению паров нефтепродуктов внутри резервуара и его разрушению. В результате он и двое сотрудников подрядной компании получили тяжкие телесные повреждения, повреждено имущество «Башнефть-розницы» на общую сумму более 6 млн руб.

Обвиняемые не признали вину. Уголовное дело направлено в Белорецкий межрайонный суд.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в сентябре 2022 года в связи с этой аварией по инициативе Белорецкой межрайонной прокуратуры «Башнефть – розница» оштрафована на 200 тыс. руб. за нарушение требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ).

Майя Иванова

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