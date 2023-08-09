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В Альметьевске мужчину задержали за развратные действия в отношении детей

Полицейские Альметьевска задержали 28-летнего местного жителя за развратные действия в отношении детей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается, что в полицию поступила информация о том, что местный житель причастен к преступлениям против половой неприкосновенности и развратным действиям в отношении несовершеннолетних. Вскоре подозреваемого установили и задержали.

По данным МВД, мужчина знакомился с детьми, после чего приглашал их домой, угощал едой и сладостями, давал смотреть кино и играть в компьютерные игры, а позже он склонял несовершеннолетних к интимным действиям, обещая им вознаграждение.

По факту ЧП следственными органами принято процессуальное решение.

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