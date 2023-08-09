В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту возможного загрязнения воздуха БСК

Следственное управление Следственного комитета по Башкирии возбудило уголовное дело по факту возможного загрязнения атмосферы «Башкирской содовой компанией». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Уголовное дело возбуждено в связи с жалобами горожан на качество воздуха. «Пользователи соцсети говорят о превышении предельно допустимой концентрации в воздухе примесей в районе данного предприятия»,— отмечается в пресс-релизе.

Кроме этого, региональное управление СКР проводит проверку по факту взрыва винилхлорида на предприятии. Инцидент произошел 7 августа, в результате два сотрудника получили ожоги и были госпитализированы. В ведомстве отмечают, что это уже вторая авария в БСК за последний месяц: ранее на предприятии произошел прорыв трубопровода, по которому транспортируются производственные отходы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и проведения проверок. Их результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

АО «Башкирская содовая компания» образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Основные производственные активы расположены возле Стерлитамака. Предприятие является одним из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, ранее входило в АО «Башкирская химия». С 2021 года 38% акций БСК принадлежат Башкирии, еще 11% — в доверительном управлении АО «Региональный фонд», остальной пакет находится в федеральной собственности.

Наталья Балыкова

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