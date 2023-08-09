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ММК внедрил цифровой двойник гидросистемы

В листопрокатном цехе № 10 Магнитогорского металлургического комбината внедрена автоматизированная система обнаружения утечек и учета промышленного масла на гидравлическом оборудовании. Применение технологии цифрового двойника позволяет в режиме онлайн диагностировать состояние гидросистемы и снижать риски выхода из строя гидравлических агрегатов.

Фото: Дмитрий Рухмалев, газета "Магнитогорский металл"

Протяженность гидросистемы в цехе составляет несколько километров трубопроводов. В связи с этим оперативно определить место возникновения аварии практически невозможно. До момента обнаружения возникновения места и устранения неисправности происходит безвозвратная потеря большого объёма промышленного масла.

Для предупреждения возникновения утечек технической жидкости специалисты проектного офиса ООО «ММК-Информсервис», ПАО «ММК» и ООО «РнД МГТУ» создали цифровой двойник гидросистемы, отображающий работу оборудования в режиме реального времени. На каждой гидропанели, которые располагаются на пятнадцати агрегатах, установили датчики давления, потока и температуры. Данные с датчиков обрабатываются с помощью математических моделей и предиктивной диагностики. Все параметры работы системы выводятся на автоматизированные рабочие места (АРМ) специалистов цеха и интегрированы в систему мониторинга, которая отправляет SMS-уведомления о возникновении неисправности на конкретном агрегате. Опираясь на сигналы системы, работники принимают решения о необходимых действиях.

Виртуальный прототип гидросистемы помогает специалистам оперативно обнаружить утечки промышленного масла как на работающем, так и на остановленном агрегате, выявить износ оборудования, найти места неисправностей. В базах данных накапливаются сведения о реальном состоянии гидравлического оборудования, на основании которых можно планировать проведение предупредительных ремонтов.

ООО «ММК»

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