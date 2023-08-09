В Саратове собаки за день напали на двоих детей

В Заводском и Ленинском районах Саратова произошли нападения бродячих собак на детей. О начале проверок сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительным данным, 8 августа животное укусило четырехлетнего мальчика возле дома по 1-му Тульскому проезду, 2. В тот же день собака напала на 14-летнего молодого человека — это произошло по адресу ул. 1-я Речная.

Обоим пострадавшим потребовалась помощь медиков. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.