Траты жителей Удмуртии на платные услуги выросли на 7% с начала 2023 года

В Удмуртии по итогу первого полугодия 2023 года жителям оказали платных услуг на 51,5 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 7% больше показателя за прошлый год, сообщает Удмуртстат. При этом в июне отмечалось снижение объема платных услуг на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среднем каждый житель Удмуртии потратил на платные услуги 35,7 тыс. руб. В их структуре большую часть составляют коммунальные — 29%, транспортные — 11,3%, медицинские — 11,2%.