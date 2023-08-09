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Траты жителей Удмуртии на платные услуги выросли на 7% с начала 2023 года

В Удмуртии по итогу первого полугодия 2023 года жителям оказали платных услуг на 51,5 млрд руб. В сопоставимых ценах это на 7% больше показателя за прошлый год, сообщает Удмуртстат. При этом в июне отмечалось снижение объема платных услуг на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среднем каждый житель Удмуртии потратил на платные услуги 35,7 тыс. руб. В их структуре большую часть составляют коммунальные — 29%, транспортные — 11,3%, медицинские — 11,2%.

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