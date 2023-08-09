Импорт растительной продукции через Южный Урал вырос почти вдвое

В июле управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям при ввозе в РФ через территорию этих регионов проконтролировало более 13 тыс. т растительной продукции и 81,4 тыс. т древесного упаковочного материала. Как сообщают в пресс-службе ведомства, импорт подкарантинной продукции по сравнению с июлем прошлого года вырос почти в два раза.

Большую часть растительной продукции ввозили из Узбекистана (8,7 тыс. т), в основном это фрукты и овощи. 3.2 тыс. т овощей и сезонных фруктов импортировано с территории Казахстана. Также в Челябинскую и Курганскую области ввозили растительную продукцию из Армении, Белоруссии, Вьетнама, Германии, Грузии, Индии, Ирана, Киргизии, Китая и Таджикистана.

Сотрудники Россельхознадзора за месяц выдали 680 актов фитосанитарного контроля на подкарантинную продукцию. Во время досмотра грузов выявлен 31 случай ввоза продукции, зараженной вредителями – восточной плодожоркой, коричневой и калифорнийской щитовками.