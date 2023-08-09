Краевые власти приватизируют бывший корпус санатория и памятник архитектуры

Правительство Пермского края одобрило внесение изменений в прогнозный план приватизации государственного имущества Пермского края на 2022–2024 годы. Согласно документу, подписанному губернатором Дмитрием Махониным, в перечень объектов недвижимости, готовящихся к приватизации, вошли бывшее здание детского пульмонологического санатория на Бахаревке и сельская амбулатория в Бардымском районе, являющаяся памятником архитектуры.

Двухэтажное здание бывшего детского пульмонологического санатория «Светлана» находится на ул. Пристанционной, 37, в Свердловском районе Перми, его площадь составляет 1,4 тыс. кв. м. Постройка возведена в 1944 году. Будет приватизировано и здание водокачки площадью 24,8 кв. м, расположенное рядом с бывшим санаторием, а также участок под этими объектами площадью 1,32 га. Территория предназначена под комплекс зданий санатория. Отметим, что теперь детский пульмонологический санаторий «Светлана» располагается на ул. Танцорова, 14, в Кировском районе Перми.

Здание врачебной амбулатории находится в селе Елпачиха Бардымского района. Одноэтажное строение площадью 464 кв. м возведено в 1910 году и является объектом культурного наследия регионального значения «Правление волостное». Историческое здание будет продаваться вместе с участком 3,4 тыс. кв. м.