Таджикистан попросил свердловского омбудсмена противодействовать вовлечению мигрантов в экстремизм

Делегация Таджикистана обратилась к уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой с просьбой не допускать вовлечения мигрантов в группы экстремистского и террористического характера. Об этом сама госпожа Мерзлякова сообщила по итогам встречи с таджикской стороной 8 августа.

«Откровенный разговор о правах мигрантов, их адаптации на российской территории. Искренне признаюсь, ожидала какой-то критики в адрес нашей стороны. Но получила настоящие уроки взаимопонимания и взаимодействия. Услышала просьбу не допускать их вовлечения в любые группы экстремистского, террористического характера»,— написала омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».

На встрече кроме Татьяны Мерзляковой присутствовал министр внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин. Делегацию из Таджикистана возглавлял начальник управления Госкомитета по национальной безопасности Нарзулло Валиев.

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области подчеркнула, что, несмотря на «непростую тему», разговор с таджикской делегацией получился полезный. «Генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Сайидзода подчеркнул, что наша область отличается высокой степенью культуры в работе с мигрантами»,— резюмировала она.

По данным ГУ МВД России по Свердловской области, за 2022 год число мигрантов в регионе выросло почти на 25%. Всего, согласно отчету Finexpertizа, количество иностранных граждан, приехавших в Россию с целью работы, в 2022-м составило 3,47 млн, что на треть больше по сравнению с 2021 годом. Лидерами среди всех приехавших в страну трудовых мигрантов стали граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Милена Костерева