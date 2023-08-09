В Егошихинской долине Перми запретили все виды неэкологической деятельности

Краевое минприроды ввело ограничения на все виды неэкологической деятельности в пермском экологическом парке «Егошихинская долина». Положение о парке, в котором приведены эти требования, опубликовано на сайте министерства.

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Экологический парк «Егошихинская долина», расположенный в Перми, занимает 181 га и включает в себя восемь видов экосистем. С целью охраны парка минприроды запретило все виды деятельности, противоречащие целям создания и режиму охраны парка. В частности, запрещено проведение массовых мероприятий вне специально отведенных мест, вырубка деревьев, умышленное причинение беспокойства, отлов и уничтожение гнезд и нор диких животных, размещение нестационарных торговых объектов, стоянка автотранспорта, загрязнение почвы и тому подобное.