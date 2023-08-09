Красноярец попытался нелегально ввезти партию стоматологических инструментов из Таджикистана, рассказала пресс-секретарь Красноярской таможни Анна Помазкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

При проведении контроля пассажиров рейса Душанбе-Красноярск таможенники обратили внимание на багаж 57-летнего жителя краевого центра. В чемодане пассажира проверяющие обнаружили партию стоматологических инструментов, насчитывающую 1333 предмета: стоматологические боры, полировочные щетки, внутриканальные штифты, пломбирующие препараты, медицинские зажимы и др.

«Сам авиапассажир для таможенного контроля выбрал «зеленый коридор», несмотря на то, что должен был продекларировать товары как коммерческую партию и заплатить пошлину. Более того, мужчина не представил сертификаты на стоматологическую продукцию, поэтому она могла быть небезопасной для пациентов», — пояснила Анна Помазкина, отметив, что стоматологические инструменты и препараты изъяты до решения суда. На нарушителя завели дело об административных правонарушениях по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров).

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Илья Николаев